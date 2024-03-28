Делегация РФ указала на нарушения странами Запада прав российских граждан

Российские граждане и соотечественники страдают от нарушения прав человека западными странами. Об этом 27 марта заявила российская делегация на проходящей в Женеве 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
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