Evan Vucci/AP/TASS Основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ввести ограничения на работу спутниковой сети Starlink на территории Украины.
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