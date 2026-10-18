Премьер Венгрии назвал это «одним из тяжелейших преступлений» против государства.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в разговорах о вооруженном мятеже и напомнил, что за насильственное изменение конституционного строя в стране грозит вплоть до пожизненного заключения.