⚡Россия находится на 7-м месте в мире по времени, которое тратится на чтение книг. 56% россиян читали книги за последние три месяца.
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⚡Россия находится на 7-м месте в мире по времени, которое тратится на чтение книг. 56% россиян читали книги за последние три месяца.