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Свидание с мошенницей: как не попасть в подставной ресторан и не оставить там все деньги

Свидание с мошенницей: как не попасть в подставной ресторан и не оставить там все деньги

В последние годы женщины-мошенницы, которые разводят состоятельных мужчин на свиданиях, усовершенствовали свои методы, используя не только свои обольстительные привлекательности, но также и поддельные кафе, сообщила врач-психотерапевт, семейный системный психолог и сексолог Лариса Никитина в интервью с порталом «360».

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