Свидание с мошенницей: как не попасть в подставной ресторан и не оставить там все деньги

В последние годы женщины-мошенницы, которые разводят состоятельных мужчин на свиданиях, усовершенствовали свои методы, используя не только свои обольстительные привлекательности, но также и поддельные кафе, сообщила врач-психотерапевт, семейный системный психолог и сексолог Лариса Никитина в интервью с порталом «360».