Назван возраст, к которому проявляется вред от нездоровых привычек

Курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности вредят организму и по отдельности, но сочетание этих привычек, особенно длительное, усиливает негативный эффект, что чревато проблемами с самочувствием уже в 30-летнем возрасте.
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