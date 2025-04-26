Роспотребнадзор: в России выявлен второй случай заболевания холерой

У жителя Воронежской области, вернувшегося в Москву после поездки в Индию, 21 апреля было выявлено заболевание холерой, заявила 26 апреля пресс-служба Федеральной службы, Российской Федерации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщает Лента.
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