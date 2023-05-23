Годами муж помогал своей матери деньгами, а в этом месяце нет такой возможности. «Ты меня подставил и обманул!» – истерит мать— С мужем вместе три года, и все это время он материально помогает своей матери! – рассказывает тридцатилетняя Александра.
Годами муж помогал своей матери деньгами, а в этом месяце нет такой возможности. «Ты меня подставил и обманул!» – истерит мать— С мужем вместе три года, и все это время он материально помогает своей матери! – рассказывает тридцатилетняя Александра.
Свежие комментарии