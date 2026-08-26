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Контрафронт

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Колумбия: по состоянию на 25 августа в муниципалитетах Сипи и Новита департамента Чоко происходили...

Колумбия: по состоянию на 25 августа в муниципалитетах Сипи и Новита департамента Чоко происходили вооруженные столкновения между силами Армии национального освобождения (НОА) и членами Клана дель Гольфо.

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