Колумбия: по состоянию на 25 августа в муниципалитетах Сипи и Новита департамента Чоко происходили вооруженные столкновения между силами Армии национального освобождения (НОА) и членами Клана дель Гольфо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии