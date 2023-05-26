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Начальник войск РХБЗ Кириллов: США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Начальник войск РХБЗ Кириллов: США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что полученные от военного ведомства данные, убеждают в том, что Соединенные Штаты Америки разрабатывают на Украине биологическое оружие.

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