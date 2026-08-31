Ветеринар Субботина рассказала, что холодная погода может привести к повышению аппетита у домашних питомцев

С приходом осени хозяева могут заметить изменения в аппетите своих питомцев. Одни животные начинают есть больше, другие — меньше.
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