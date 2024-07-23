NYP: демократы угрожали Байдену принудительным отстранением от должности

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Высокопоставленные представители Демократической партии США угрожали главе государства Джо Байдену принудительным отстранением от должности, если он не откажется от переизбрания, сообщает 22 июля издание New York Post со ссылкой на источники.
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