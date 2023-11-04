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Возвращаемся в 2018. К вопросу о речных флотилиях или дивизионах в составе ВМФ России

Возвращаемся в 2018. К вопросу о речных флотилиях или дивизионах в составе ВМФ России

Иногда тема, которую необходимо обсудить, появляется внезапно, вроде бы ниоткуда. Просто кто-то где-то, возможно, даже случайно, что-то сказал, озвучил вопрос, о котором мы, ВО, когда-то уже писали, обсуждали, спорили, высказывались за и против.

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