Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Столтенберг внезапно приехал в Киев и пообещал Украине больше оружия

Столтенберг внезапно приехал в Киев и пообещал Украине больше оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необьявленным визитом, сообщили в пресс-службе альянса.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Пидор усраина сдохнет даже с вашим оружием.
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