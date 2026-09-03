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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о том, что проиграл первый сет Фариа: «Я спешил. Мне не хватало терпения»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что проиграл первый сет Жайме Фариа во втором круге US Open – 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

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