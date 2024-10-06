Устойчивое развитие: молоко разольют в переработанный пластик

Компания «Эконива», крупнейший производитель молока, на своем заводе «МосМедыньАгропром» (г. Калуга) начала разливать молоко в бутылки из полимерных гранул, в которых доля переработанного сырья составляет 25%.
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