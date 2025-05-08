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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязань привезли трофейную технику

В Рязань привезли трофейную технику

В Музее вооружения и военной техники ВДВ (Рязань, Михайловское шоссе, 89, корпус 3) на протяжении двух недель будет работать экспозиция захваченных десантниками в ходе СВО бронетранспортёров и бронемашин западного производства.

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