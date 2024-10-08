Politico: армия Франции готовится к возможной войне и сдерживанию России

Армия Франции готовится к военному противостоянию с Россией и в мае примет участие в крупномасштабных учениях НАТО в Румынии Dacian Spring 2025, в ходе которых оценит способность переместиться на восточный фланг альянса в случае прямого столкновения с Москвой.
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