Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что Украина может получить F-16 этой зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить американские истребители F-16 уже нынешней зимой. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус, передал ТАСС.
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