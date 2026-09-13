Песков предупредил Литву о рисках снятия запрета на ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину прокомментировал возможное снятие Литвой запрета на размещение ядерного оружия на своей территории.
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