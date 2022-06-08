"Достаточно всего одного звонка": новая схема обмана набирает обороты в Приморье

"Достаточно всего одного звонка": новая схема обмана набирает обороты в Приморье

Общественный совет при УМВД Приморья проводит занятия с нахимовцами по противодействию кибермошенничеству, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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