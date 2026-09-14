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В Черемушках открыли шесть новых стендов на «Аллее наставников» в честь выдающихся жителей Юго-Запада Москвы

В Москве в сквере на пересечении Нахимовского проспекта и Профсоюзной улицы установили шесть новых информационных стендов на «Аллее наставников», посвящённых значимым личностям, связанным с Юго-Западным административным округом столицы.

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