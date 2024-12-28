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Царьград

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Атака БПЛА на русские регионы: Сбито 56, есть пострадавшие, под Воронежем – повреждения на ЖД

Атака БПЛА на русские регионы: Сбито 56, есть пострадавшие, под Воронежем – повреждения на ЖД

Враг атаковал русские регионы. Сбито 56 беспилотников, известно о повреждении контактной сети железной дороги.

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Комментарии
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Амара Карпова
Медведев молчит...😂😂😂
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