Президент сказал: “Надо!”, Госдума ответила: “Есть!”

nika_shatilova Проблема скорее не денежная,а принципиальная. Если у меня "хрущевка"и пенсия мин.,то эти проценты от современных цен одна единица хлеба- переживу! Если у тебя хоромы, да не единственные, то это уже деньги. Закон для себя любимых, да и возня вокруг- видимость работы... заодно уводит в сторону от настоящих проблем. скоро выборы. Пиара будет много.

СК Сергей Ковалев а чО тока за коммунальные? а за обучение детей, все эти системы оплаты питания, спортсекции, допзанятия... вообще штрафы и налоги... а чего стоит комиссия того же Грефа при переводе со счета на счет в одном и том же СБ!!! ВВП явно начал с малого, - пора бы всю эту частную лавочку-прокладку утилизировать, цепочку ЦБ - коммерческие банки - народ укоротить до ЦБ - народ, ибо про цифровизацию много, про ИИ много, а бабки как тырили на комиссии, так и тырят...