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Президент сказал: “Надо!”, Госдума ответила: “Есть!”

Президент сказал: “Надо!”, Госдума ответила: “Есть!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Президент России дал поручение поправить головку нашим уважаемым банкирам и “предложить” им убрать комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг! Какое же правильное решение.

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Комментарии
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nika_shatilova
Проблема скорее не денежная,а принципиальная. Если у меня &quot;хрущевка&quot;и пенсия мин.,то эти проценты от современных цен одна единица хлеба- переживу! Если у тебя хоромы, да не единственные, то это уже деньги. Закон для себя любимых, да и возня вокруг- видимость работы... заодно уводит в сторону от настоящих  проблем. скоро выборы. Пиара будет много.
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
а чО тока за коммунальные? а за обучение детей, все эти системы оплаты питания, спортсекции, допзанятия... вообще штрафы и налоги... а чего стоит комиссия того же Грефа при переводе со счета на счет в одном и том же СБ!!! ВВП явно начал с малого, - пора бы всю эту частную лавочку-прокладку утилизировать, цепочку ЦБ - коммерческие банки - народ укоротить до ЦБ - народ, ибо про цифровизацию много, про ИИ много, а бабки как тырили на комиссии, так и тырят...
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39 мин.
Аудрюс
Нет, я все понимаю.. Только меня интересует вопрос? А что, большие комиссионные народ платит? У меня складывается впечатление, что вопрос и яйца выйденного не стоит, зато какая шумиха поднялась, а заодно и рейтинг депутатов!
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10 мин.

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