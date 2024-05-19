«Зачем мы все это терпим?»: Украина идёт к поражению следом за УНР и УПА – Арестович

Украина идёт по обречённому на поражение пути УПА и УНР. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».