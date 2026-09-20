3,2 млн бюллетеней выдали в Москве на выборах

Третий день голосования начался в штатном режиме.В Общественном штабе по наблюдению за голосованием в городе рассказали, что за ночь онлайн проголосовали 1000 тысяч москвичей.
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