Израиль усилит меры безопасности в посольствах после убийства дипломатов

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических представительствах по всему миру после того, как двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле еврейского музея в Вашингтоне.
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