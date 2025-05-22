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Израиль усилит меры безопасности в посольствах после убийства дипломатов

Израиль усилит меры безопасности в посольствах после убийства дипломатов

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических представительствах по всему миру после того, как двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле еврейского музея в Вашингтоне.

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