Правда ли, что в Москве ожидается майская погода?

Погода, характерная для второй половины мая, будет наблюдаться в Москве в пятницу 8 апреля. В грядущие выходные температура воздуха немного понизится, однако в городе по-прежнему будет тепло, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.