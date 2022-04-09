Правда ли, что в Москве ожидается майская погода?

Погода, характерная для второй половины мая, будет наблюдаться в Москве в пятницу 8 апреля. В грядущие выходные температура воздуха немного понизится, однако в городе по-прежнему будет тепло, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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