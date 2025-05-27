Кредитование во Владимирской области сократилось на 28% в первом квартале 2025

Во Владимирской области в первом квартале 2025 года сумма всех выданных кредитов жителям Владимирской области уменьшилась на 28% и составила 33,5 млрд рублей, следует из данных регионального отделения ЦБ.
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