"Сразу после начала СВО блогер из Ижевска Мария Лумпова оказалась в одном ереванском хостеле с российскими релокантами, которые вели крупнейшие оппозиционные телеграм-каналы в России.
Из "навальнистов" в "ватники"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
На наивную дурочку ну совсем не похожа, больше смахивает на очередную операцию "Внедрение", так же проплаченную ГосДепом США.
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18 час.
Н
Наталия
Поживем - увидим!
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18 час.
АС
Александр Сысоев
Статейка кажется заказной, но по-сути верная. И поэтому полезная, так как много молодежи, которые считают себя продвинутыми и никогда не смотрят ТВ. Интернет-взгляд изнутри для них действеннее. Я знаю молодых людей, неплохих ребят, наивных максималистов, которые в 2022 году чуть не уехали из страны. И теперь рады, что не сделали эту глупость.
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5 час.
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