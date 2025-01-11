Из "навальнистов" в "ватники"

На наивную дурочку ну совсем не похожа, больше смахивает на очередную операцию "Внедрение", так же проплаченную ГосДепом США.

АС

Александр Сысоев

Статейка кажется заказной, но по-сути верная. И поэтому полезная, так как много молодежи, которые считают себя продвинутыми и никогда не смотрят ТВ. Интернет-взгляд изнутри для них действеннее. Я знаю молодых людей, неплохих ребят, наивных максималистов, которые в 2022 году чуть не уехали из страны. И теперь рады, что не сделали эту глупость.