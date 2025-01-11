Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Для начала закрыть все точки и рынки, торгующих овощами и фруктам. Будем все покупать в супермаркетах!Большая игра Баку...
  • Александр Сысоев
    Ну, ты все выдохнул? Всем  имбецилам выдал набор ярлыков-штампов? А теперь помолчи, побереги свои силы для тяжелой жи...«Вон обратно в Ам...
  • Aleksandr Sobolev
    ((У евреев национальность определяется по материнской линии!«Вон обратно в Ам...

Из "навальнистов" в "ватники"

Из "навальнистов" в "ватники"

"Сразу после начала СВО блогер из Ижевска Мария Лумпова оказалась в одном ереванском хостеле с российскими релокантами, которые вели крупнейшие оппозиционные телеграм-каналы в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
На наивную дурочку ну совсем не похожа, больше смахивает на очередную операцию &quot;Внедрение&quot;, так же проплаченную ГосДепом США.
Ответить
18 час.
Н
Наталия
Поживем - увидим!
Ответить
18 час.
АС
Александр Сысоев
Статейка кажется заказной, но по-сути верная. И поэтому  полезная, так как много молодежи, которые считают себя продвинутыми и никогда не смотрят ТВ. Интернет-взгляд изнутри для них действеннее. Я знаю молодых людей, неплохих ребят, наивных максималистов, которые в 2022 году чуть не уехали из страны. И теперь рады, что не сделали эту глупость.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх