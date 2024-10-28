Захарова предупредила о неоколониализме из-за угроз США Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес Грузии. Как писала «Парламентская газета», ранее в Госдепе США пригрозили Грузии дальнейшими последствиями, если правительство страны не изменит курс.
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