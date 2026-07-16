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FiNE NEWS

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CENTCOM сообщил о завершении новой серии ударов США по объектам в Иране

Вооружённые силы США провели новую серию ракетных ударов по территории Ирана, которая завершилась поздним вечером 15 июля по времени восточного побережья США (ранним утром следующего дня по московскому времени).

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