CENTCOM сообщил о завершении новой серии ударов США по объектам в Иране

Вооружённые силы США провели новую серию ракетных ударов по территории Ирана, которая завершилась поздним вечером 15 июля по времени восточного побережья США (ранним утром следующего дня по московскому времени).
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