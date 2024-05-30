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Какой будет неделя с 3 по 9 июня 2024 согласно гороскопу от Павла Глобы

Какой будет неделя с 3 по 9 июня 2024 согласно гороскопу от Павла Глобы

Какой будет неделя с 3 по 9 июня 2024 согласно гороскопу от Павла Глобы Алёна ЮрьеваНачало лета подарило нам благоприятные перспективы, отраженные в гороскопе Павла Глобы на неделю с 3 по 9 июня 2024 года.

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