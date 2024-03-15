Инспекторат по охране окружающей среды объявляет месячник леса

Каждый год с 15 марта по 15 апреля Инспекторат по охране окружающей среды присоединяется к месячнику леса - времени, посвященного повышению осведомленности о жизненно важном значении лесов для баланса и здоровья наших экосистем.
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