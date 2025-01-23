По словам инсайдера, Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9; ремейк Residen...

По словам инсайдера, Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9; ремейк Resident Evil Zero все еще в разработкеВ последние месяцы мы видели несколько предполагаемых утечек относительно франшизы Resident Evil, которые указывали на то, что Джилл Валентайн и Леон Кеннеди будут главными героями в Resident Evil 9.
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