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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам инсайдера, Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9; ремейк Residen...

По словам инсайдера, Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9; ремейк Residen...

По словам инсайдера, Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9; ремейк Resident Evil Zero все еще в разработкеВ последние месяцы мы видели несколько предполагаемых утечек относительно франшизы Resident Evil, которые указывали на то, что Джилл Валентайн и Леон Кеннеди будут главными героями в Resident Evil 9.

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