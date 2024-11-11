Сильное землетрясение произошло на западе Бурятии

В Бурятии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы вчера вечером в Окинском районе, который находится недалеко от границы с Монголией, сообщается на сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.
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