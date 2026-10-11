УВЗ: «Армату» дорабатывают с учётом опыта СВО

Новейший российский танк Т-14 «Армата» в настоящее время дорабатывается с учётом опыта СВО. Об этом заявил гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
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