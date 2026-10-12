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Эксперты разъяснили, как россиянам забрать пенсионные накопления раньше положенного срока

Определенные категории россиян имеют законное право на досрочное получение сформированных ранее пенсионных сбережений.

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