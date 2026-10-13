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Специалист Бочавер рассказала, почему подростки присоединяются к травле

Специалист Бочавер рассказала, почему подростки присоединяются к травле

Директор Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Александра Бочавер рассказала, что подростки могут присоединяться к травле из-за потребности чувствовать принадлежность к группе.

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