«Гравитон» представил серию электроники «Автор» с премиальным дизайном от ИИРоссийский производитель вычислительной техники «Гравитон» представил новую серию устройств «Автор», выполненную в премиальном дизайне, который был разработан с использованием ИИ-технологий.
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