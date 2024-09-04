«Гравитон» представил серию электроники «Автор» с премиальным дизайном от ИИРоссийский производитель вычислительной техники «Гравитон» представил новую серию устройств «Автор», выполненную в премиальном дизайне, который был разработан с использованием ИИ-технологий.