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Карацев сыграет в квалификации в Базеле

Россиянин Аслан Карацев возглавил посев в квалификационной сетке в Базеле. В первом круге он сыграет с местным обладателем wild card Леандро Риеди.

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