Европейская страна оказалась не готова к военным конфликтам из-за пробелов в логистике

Согласно докладу Федерального управления финансов Швейцарии, армия страны не готова к возможным военным конфликтам из-за серьёзных пробелов в логистике и почти полной зависимости от импортного вооружения и оборудования.
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