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Обозреватель Fox News назвал «позорищем» политику США по Украине

Обозреватель Fox News назвал «позорищем» политику США по Украине

Попытки президента США Джо Байдена спасти коррумпированный режим в Киеве вместо помощи собственным гражданам в преодолении экономического кризиса являются позором, заявил политический обозреватель Такер Карлсон, 13 июля сообщил телеканал Fox News.

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