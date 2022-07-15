Обозреватель Fox News назвал «позорищем» политику США по Украине

Попытки президента США Джо Байдена спасти коррумпированный режим в Киеве вместо помощи собственным гражданам в преодолении экономического кризиса являются позором, заявил политический обозреватель Такер Карлсон, 13 июля сообщил телеканал Fox News.
Попытки президента США Джо Байдена спасти коррумпированный режим в Киеве вместо помощи собственным гражданам в преодолении экономического кризиса являются позором, заявил политический обозреватель Такер Карлсон, 13 июля сообщил телеканал Fox News.
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