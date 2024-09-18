Аналитики подсчитали, в каких районах Москвы больше всего новостроек

Больше всего новостроек сосредоточено в Даниловском районе столицы Лидерами в Старой Москве стали районы Даниловский, Пресненский, Раменки и Хамовники В августе 2024 года Даниловский район возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по количеству новостроек.
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