Аналитики подсчитали, в каких районах Москвы больше всего новостроек

Больше всего новостроек сосредоточено в Даниловском районе столицы Лидерами в Старой Москве стали районы Даниловский, Пресненский, Раменки и Хамовники В августе 2024 года Даниловский район возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по количеству новостроек.