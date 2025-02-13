Взойдут в три раза быстрее: народный способ, который ускорит прорастание семян перца и можно получить раннюю рассаду, если опоздал со сроками Ольга БезродняяУскорение всхожести семян перца – это задача, требующая внимательной подготовки и использования различных методов.