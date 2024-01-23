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Мировое обозрение

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На Украине будут лишать гражданства тех, кто получил российский паспорт

На Украине будут лишать гражданства тех, кто получил российский паспорт

Законопроект о множественном гражданстве зарегистрирован в Верховной раде Украины. Он содержит поправки к закону о гражданстве, целью которых является «актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины», говорится в пояснительной записке к документу.

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