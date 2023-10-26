Без названия

Волонтерское движение Москвы объединяет свыше 1,16 млн человек Мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте, что в Москве открылись еще два волонтерских центра «Доброе место»: в Восточном и Южном административных округах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии