Житель России взял 26 льготных ипотечных кредитов

В отчёте Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит выделения и использования в 2021–2023 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования» говорится, что россиянин на льготных условиях оформил 26 жилищных кредитов.