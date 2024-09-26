Житель России взял 26 льготных ипотечных кредитов

В отчёте Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит выделения и использования в 2021–2023 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования» говорится, что россиянин на льготных условиях оформил 26 жилищных кредитов.
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