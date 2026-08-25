Досрочное голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации стартует в ДНР 30 августа Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
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Досрочное голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации стартует в ДНР 30 августа Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
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