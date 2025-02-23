Операторы попросили вернуть владельцам электромобилей льготы на платных трассах

Операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) попросили Минпромторг и Минэкономики вернуть льготы на бесплатный проезд по платным трассам для владельцев всех таких машин, а не только для автомобилей российского производства.
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